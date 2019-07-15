Ковалёв: мысли о бое с Альваресом ходят у промоутеров, дальше пока не зашло

Российский боксёр Сергей Ковалёв рассказал о переговорах с представителями Сауля Альвареса о проведении боя.

«Мысли по поводу боя с Альваресом ходят у промоутеров, но дальше никуда не зашло пока. Я сконцентрирован на предстоящем поединке с Ярдом. Контракт подписан. Всё встало на свои места. Это обязательная защита. Мы сами её выбрали, чтобы таким образом в будущем быть свободными для организации любого боя – объединительного или с тем же Канело.

Если бы я сейчас встретился с Альваресом, нужно было бы отстегнуть Ярду хорошую сумму, чтобы он посидел в сторонке. Ещё там такие условия были, что Ярд боксировал бы с победителем этой пары. Мы решили, что нам экономически невыгодно. Поэтому не отступаем от плана. Если бою с Канело суждено быть, он обязательно случится», — цитирует Ковалёва HotHitNewYork.

24 августа Ковалёв проведёт бой с Энтони Ярдом в Челябинске.