Бой Ковалёва и Ярда состоится 24 августа в Челябинске
Российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт очередной бой 24 августа. В Челябинске россиянин будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлой весовой категории с британцем Энтони Ярдом, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Челябинск — родной для Ковалёва город. Сергей за карьеру провёл 37 поединков, одержав 33 победы при трёх поражениях и одной ничьей. Ярд проведёт 19-й в карьере бой, пока он является непобеждённым боксёром.
Предыдущий поединок Ковалёв провел в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанёс ему первое поражение в карьере. За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.
Ярд является чемпионом мира по версиям WBO Inter-Continental и WBO European.
Ковалёв подтвердил, что встретится с Ярдом 24 августа в Челябинске
- 12 июля 2019
-
13:48
-
12:18
-
11:45
-
10:20
-
09:03
-
07:58
-
06:39
-
00:43
-
00:19
- 11 июля 2019
-
23:35
-
23:16
-
22:34
-
21:32
-
20:31
-
19:41
-
18:42
-
17:32
-
16:14
-
15:47
-
15:42
-
15:20
-
13:52
-
12:21
-
11:40
-
09:51
-
09:33
-
09:13
-
05:38
-
01:02
- 10 июля 2019
-
23:51
-
21:55
-
21:52
-
20:54
-
19:21
-
18:37
Партнерский контент