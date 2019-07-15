Дюбуа: есть вероятность, что я смогу стать чемпионом мира в 2020 году
Небитый британский боксёр Даниэль Дюбуа (12-0, 11 КО) заявил, что может стать чемпионом мира в тяжёлом весе уже в 2020 году. Накануне Дюбуа в Лондоне нокаутировал соотечественника Нэйтана Гормана. Бой был остановлен в пятом раунде.
«Безусловно, есть вероятность, что я смогу стать чемпионом мира в следующем сезоне. Сейчас дивизион открыт, пояса можно выигрывать. Если я попаду туда, я думаю, что смогу претендовать на титульный бой.
Возможно, это произойдёт к концу 2020 года. Думаю, что я являюсь самым ярким проспектом в тяжёлом весе. Я был рождён для этого, я не боюсь давления, я расцветаю под ним», — цитирует Дюбуа BoxingScene.
В настоящее время титулы в тяжёлом весе принадлежат Энди Руису и Деонтею Уайлдеру.
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