Дюбуа: есть вероятность, что я смогу стать чемпионом мира в 2020 году

Небитый британский боксёр Даниэль Дюбуа (12-0, 11 КО) заявил, что может стать чемпионом мира в тяжёлом весе уже в 2020 году. Накануне Дюбуа в Лондоне нокаутировал соотечественника Нэйтана Гормана. Бой был остановлен в пятом раунде.

«Безусловно, есть вероятность, что я смогу стать чемпионом мира в следующем сезоне. Сейчас дивизион открыт, пояса можно выигрывать. Если я попаду туда, я думаю, что смогу претендовать на титульный бой.

Возможно, это произойдёт к концу 2020 года. Думаю, что я являюсь самым ярким проспектом в тяжёлом весе. Я был рождён для этого, я не боюсь давления, я расцветаю под ним», — цитирует Дюбуа BoxingScene.

В настоящее время титулы в тяжёлом весе принадлежат Энди Руису и Деонтею Уайлдеру.