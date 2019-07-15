Гафур Рахимов бесповоротно сложил полномочия президента АИБА

Гафур Рахимов, избранный главой Международной ассоциации бокса (АИБА) 2 ноября 2018 года, бесповоротно сложил полномочия президента организации, сообщает пресс-служба организации.
В марте Рахимов объявил, что временно складывает полномочия. Однако, согласно уставу организации, у него была возможность вернуться в течение года без процедуры выборов. Решением от 27 июня исполком АИБА принял решение убрать этот пункт из устава, лишив руководителя возможности вернуться. 15 июля Рахимов объявил о своей окончательной отставке.
За полное отстранение Рахимова выступал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. 27 июня на исполкоме АИБА в Женеве Кремлёв объявил вотум недоверия временному президенту АИБА Мохамеду Мустасану, а также главе этической комиссии Йосту Шмиду.
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