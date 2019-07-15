Масвидаль: я и Аскрен — бойцы разных лиг

Боец ММА Хорхе Масвидаль, комментируя победу над Беном Аскреном, заявил, что является бойцом другого уровня. Масвидаль стал автором самого быстрого нокаута в истории UFC, бой был остановлен уже на пятой секунде.
«Я говорил руководству UFC, что доволен соперником. Мне дали лёгкий бой с Аскреном. Спрашивал, не хотят ли они мне дать более серьёзного соперника. Но они утверждали, что Бен силён. Ок, у нас с ними были разные мнения, но мы всё выяснили. Я доказал, что мы находимся с ним в разных лигах.
Реванш? Если мы с ним вновь встретимся, будет то же самое. Ему надо переводить бой в борьбу, но я это не позволю. Конечно, это не значит, что в каждом бое я буду бить в прыжке коленом. Но у меня есть множество оружий. Он не сможет сократить дистанцию», — цитирует Масвидаля MMA News.
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