Харди: я мог бы стать величайшим тяжеловесом в истории ММА

Бывший игрок в американский футбол Грег Харди, выступающий в качестве бойца ММА в UFC, заявил, что может стать величайшим тяжеловесом в истории. Пока Харди в UFC одержал лишь одну победу в двух поединках. Сперва он проиграл Аллену Кроудеру из-за запрещённого удара, а затем нокаутировал россиянина Дмитрия Смолякова.

«Я думаю, что мог бы стать одним из лучших, а может, и лучшим тяжеловесом в истории единоборств. Вообще, я являюсь очень разносторонним спортсменом. У меня отличные тренеры. Я бы хотел драться и в боксе, и в ММА, вообще, люблю бокс.

В какой-то момент хотелось бы выйти в перчатках на ринг. Если дадут разрешение, я это сделаю», — приводит слова 30-летнего бойца журналист Ариэль Хельванни.