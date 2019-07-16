Амир Хан заявил, что контракт на бой с Пакьяо подписан

20 июля 2019 года в Лас-Вегасе состоится поединок чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кита Турмана с чемпионом мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо. Невзирая на то что филиппинца ждёт серьёзный соперник, он уже заглядывает ему за спину. По словам экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Амира Хана, он договорился о встрече с Мэнни и, более того, контракт на бой уже подписан.
Британец сообщил, что его дуэль с Пакьяо должна будет состояться 8 ноября в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде.
«Контракт подписан. Получить в соперники Пакьяо — что-то волшебное. Не так и важно, как закончится его встреча с Турманом, наш бой всё равно будет большим событием. Всегда хотел получить этот поединок. Для меня это самое большое событие», — приводит слова Хана BBC.
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