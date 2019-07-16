Дэна Уайт рассчитывает, что Сехудо следующий бой проведёт с Бенавидесом
Президент UFC Дэна Уайт рассказал о дальнейших планах по чемпиону организации в двух весовых категориях Генри Сехудо. Функционер уверен, что в следующем бою Сехудо обязан защитить титул в наилегчайшем весе.
«Следующий бой Сехудо? С претендентом на титул в наилегчайшем весе Бенавидесом. Он снова спустится в наилегчайший вес, проведёт защиту, а потом уже решит, с кем хочет встретиться. Пока Сехудо будет готов защищать титулы в обеих весовых категориях, он будет это делать. Думаю, Генри справится с этим.
Что касается его возможного боя с Фабером, то пока не знаю. Да, Юрайа выглядел хорошо, и дело не в том, кого он победил, а ещё и в том, как он это сделал. Но посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Уайта BJPenn.
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