Дэна Уайт рассчитывает, что Сехудо следующий бой проведёт с Бенавидесом

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о дальнейших планах по чемпиону организации в двух весовых категориях Генри Сехудо. Функционер уверен, что в следующем бою Сехудо обязан защитить титул в наилегчайшем весе.

«Следующий бой Сехудо? С претендентом на титул в наилегчайшем весе Бенавидесом. Он снова спустится в наилегчайший вес, проведёт защиту, а потом уже решит, с кем хочет встретиться. Пока Сехудо будет готов защищать титулы в обеих весовых категориях, он будет это делать. Думаю, Генри справится с этим.

Что касается его возможного боя с Фабером, то пока не знаю. Да, Юрайа выглядел хорошо, и дело не в том, кого он победил, а ещё и в том, как он это сделал. Но посмотрим, что будет дальше", — приводит слова Уайта BJPenn.