Пирог: Поветкин ещё не израсходовал свой потенциал

Бывший обладатель чемпионского пояса WBO, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог считает, что российский экс-чемпион WBA Александр Поветкин ещё не израсходовал свой потенциал и может продолжать выступать на высочайшем уровне.



«Вопрос о том, сколько может боксировать, надо адресовать Александру, только он может ощущать свой организм и понимать свои возможности. Надо учитывать его образ жизни, он постоянно тренируется, поддерживает себя в форме и не имеет вредных привычек. К тому же это тяжёлый вес, а его представители — долгожители в нашем виде спорта. Поэтому они могут боксировать и в 40 лет, в отличие от «мухачей». Поэтому у Александра есть все шансы продолжать выступать, я вижу у него хороший потенциал.



Самое главное, как мне кажется, я вижу у него блеск в глазах, а это показатель того, хочет он боксировать или нет. И все мы понимаем, что старость в боксе определяется не возрастом, а количеством проведённых тяжёлых боёв. У Саши была череда тяжёлых поединков, но были и такие, которые он завершал досрочно. И этот показатель говорит о том, что он ещё себя не израсходовал. На мой взгляд», — цитирует Пирога «Р-Спорт».