Пирог: Поветкин ещё не израсходовал свой потенциал

Бывший обладатель чемпионского пояса WBO, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог считает, что российский экс-чемпион WBA Александр Поветкин ещё не израсходовал свой потенциал и может продолжать выступать на высочайшем уровне.
«Вопрос о том, сколько может боксировать, надо адресовать Александру, только он может ощущать свой организм и понимать свои возможности. Надо учитывать его образ жизни, он постоянно тренируется, поддерживает себя в форме и не имеет вредных привычек. К тому же это тяжёлый вес, а его представители — долгожители в нашем виде спорта. Поэтому они могут боксировать и в 40 лет, в отличие от «мухачей». Поэтому у Александра есть все шансы продолжать выступать, я вижу у него хороший потенциал.
Самое главное, как мне кажется, я вижу у него блеск в глазах, а это показатель того, хочет он боксировать или нет. И все мы понимаем, что старость в боксе определяется не возрастом, а количеством проведённых тяжёлых боёв. У Саши была череда тяжёлых поединков, но были и такие, которые он завершал досрочно. И этот показатель говорит о том, что он ещё себя не израсходовал. На мой взгляд», — цитирует Пирога «Р-Спорт».
- 17 июля 2019
-
18:41
-
16:30
-
14:41
-
13:05
-
11:19
-
10:51
-
10:00
-
00:44
- 16 июля 2019
-
23:59
-
22:53
-
21:28
-
20:59
-
19:33
-
18:59
-
17:56
-
16:32
-
15:26
-
14:05
-
11:57
-
10:00
-
00:44
- 15 июля 2019
-
23:41
-
22:45
-
21:54
-
20:24
-
19:41
-
18:56
-
17:45
-
16:13
-
15:10
-
14:45
-
13:12
-
11:50
-
10:28
-
09:53