Бетербиев проведёт бой с Гвоздиком 18 октября в США
Чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев подтвердил, что проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком. Бетербиев сообщил, что подписал контракт на объединительный бой.
«У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса — IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США», — написал в своём «инстаграме» Артур Бетербиев.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артура Бетербиева.
Для Бетербиева это будет третья защита титула IBF — в последний раз он выходил на ринг 4 мая 2019 года и победил Радивое Калайджича техническим нокаутом в пятом раунде. Для Гвоздика этот бой станет второй защитой титула WBC.
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