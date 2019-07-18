Бетербиев проведёт бой с Гвоздиком 18 октября в США

Чемпион мира по версии IBF Артур Бетербиев подтвердил, что проведёт следующий поединок с чемпионом мира по версии WBC Александром Гвоздиком. Бетербиев сообщил, что подписал контракт на объединительный бой.



«У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса — IBF и WBC. Бой должен состояться 18 октября в США», — написал в своём «инстаграме» Артур Бетербиев.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артура Бетербиева.



Для Бетербиева это будет третья защита титула IBF — в последний раз он выходил на ринг 4 мая 2019 года и победил Радивое Калайджича техническим нокаутом в пятом раунде. Для Гвоздика этот бой станет второй защитой титула WBC.