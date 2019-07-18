Усик: самое крутое место в ринге — у рефери, хотелось бы им стать в дальнейшем

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик признался, что после окончания карьеры профессионального боксёра хотел бы стать судьей в ринге.
«Судьи всегда кайфуют, что у них лучшие места. Я всегда говорил, что самое крутое место – у рефери. Мне бы хотелось в дальнейшем стать рефери, чтобы посмотреть поединок изнутри», – сказал Усик в последнем выпуске своего YouTube-канала.
Александр Усик перешёл в супертяжёлый вес и отказался от титулов предыдущей весовой категории. В мае этого года он должен был провести бой с Карлосом Такамом, но из-за травмы бицепса дебютный поединок в новой весовой категории был отложен. Есть вероятность, что боксёры встретятся в сентябре.
Также сообщалось, что Усик назначен официальным претендентом на бой с победителем повторной встречи между экс-чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и действующим чемпионом Энди Руисом.
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