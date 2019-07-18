Альварес объявил, что не проведёт бой в сентябре
Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес не проведёт очередной поединок в сентябре 2019 года, как планировалось изначально. Промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы мексиканца, сообщила, что Альварес не смог подобрать подходящего соперника.
Теперь Альварес планирует выйти на ринг ближе к концу года. Ранее утверждалось, что в качестве возможных соперников Сауля рассматривались казахстанец Геннадий Головкин и россиянин Сергей Ковалёв.
Также промоутер Боб Арум утверждал, что может организовать бой Альвареса с японцем Риото Муратой, который завоевал пояс WBA Regular. Альварес владеет титулом WBA Super в среднем весе. Альварес на ринге провёл 55 боёв, одержав 52 победы при одном поражении и двух ничьих.
Ковалёв: мысли о бое с Альваресом ходят у промоутеров, дальше пока не зашло
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