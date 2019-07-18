Винникова: победа на чемпионате мира — главная цель моей карьеры

Капитан женской сборной России и многократная чемпионка страны по тайскому боксу Екатерина Винникова рассказала о подготовке к предстоящему в Бангкоке чемпионату мира и давней мечте завоевать золотую медаль на этих соревнованиях.
«Настроение боевое. Наш сбор подходит к концу. Всё прошло по плану, чувствую себя в хорошей форме и готовлюсь бороться за победу на чемпионате мира. Каждый раз возникают какие-то свои причины и препятствия, поэтому стать чемпионкой мира — сейчас основная цель в моей карьере.
Моя самая главная соперница — действующая чемпионка мира Нили Блок из Израиля. Год назад мне не удалось сразиться с ней из-за болезни. С финального поединка меня сняли врачи.
Сейчас, когда подготовка уже более чётко спланирована. Не буду вспоминать все детали своей подготовки в первые годы в сборной, но помню, что было очень тяжело. Сейчас всё даётся легче, а главное мне всё понятно, что я делаю и что ждать дальше. С этим знанием и готовиться проще», — сказала Винникова.
- 18 июля 2019
-
16:04
-
15:46
-
14:59
-
14:23
-
12:56
-
10:51
-
10:05
-
09:27
-
08:23
-
00:58
-
00:01
- 17 июля 2019
-
22:48
-
21:58
-
20:29
-
19:36
-
18:41
-
16:30
-
14:41
-
13:05
-
11:19
-
10:51
-
10:00
-
00:44
- 16 июля 2019
-
23:59
-
22:53
-
21:28
-
20:59
-
19:33
-
18:59
-
17:56
-
16:32
-
15:26
-
14:05
-
11:57
-
10:00