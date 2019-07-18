Винникова: победа на чемпионате мира — главная цель моей карьеры

Капитан женской сборной России и многократная чемпионка страны по тайскому боксу Екатерина Винникова рассказала о подготовке к предстоящему в Бангкоке чемпионату мира и давней мечте завоевать золотую медаль на этих соревнованиях.



«Настроение боевое. Наш сбор подходит к концу. Всё прошло по плану, чувствую себя в хорошей форме и готовлюсь бороться за победу на чемпионате мира. Каждый раз возникают какие-то свои причины и препятствия, поэтому стать чемпионкой мира — сейчас основная цель в моей карьере.



Моя самая главная соперница — действующая чемпионка мира Нили Блок из Израиля. Год назад мне не удалось сразиться с ней из-за болезни. С финального поединка меня сняли врачи.



Сейчас, когда подготовка уже более чётко спланирована. Не буду вспоминать все детали своей подготовки в первые годы в сборной, но помню, что было очень тяжело. Сейчас всё даётся легче, а главное мне всё понятно, что я делаю и что ждать дальше. С этим знанием и готовиться проще», — сказала Винникова.

