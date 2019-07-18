Турман: ударю сенатора по лицу, и это будет чувствительно
Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Кит Турман поделился ожиданиями от противостояния с чемпионом мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо, дав понять, что рассчитывает на досрочный успех.
«Жду этого боя. Жду того момента, когда судья поднимет мою руку. Это то, к чему я шёл всю карьеру. Мэнни ничего не сможет поделать, у него слишком короткие руки. Он получит своё. Ударю сенатора по лицу, и это будет чувствительно. Собираюсь нокаутировать его, ведь у меня есть мощь», — приводит слова Турмана Boxingtalk.
Напомним, Мэнни, кроме бокса, занимается политической карьерой и является сенатором на Филиппинах.
Встреча Мэнни Пакьяо и Кита Турмана состоится 20 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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