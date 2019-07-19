Абрамов: есть большое желание вернуть тайцу должок

Капитан мужской сборной России по тайскому боксу, чемпион Европы Александр Абрамов рассказал о подготовке к чемпионату мира и желании взять реванш у принципиального соперника. Чемпионат мира — 2019 пройдёт в Бангкоке с 19 по 29 июля.

«В моей весовой категории традиционно самые опасные соперники из Таиланда и Украины. С представителем Таиланда Виватом Хамта я встречался четыре раза, и пока мне не удалось победить его. Есть у меня большое желание вернуть ему должок и взять реванш. С украинцем Константином Тришиным я также боксировал четырежды и на четвёртый раз сумел его победить.

В этом году тренировочный процесс построен эффективно. Мы каждый день проходили процесс реабилитации, смотрели, насколько спортсмен готов к дальнейшим нагрузкам, какая у него физическая форма, как он психологически себя чувствует. Мы проходили постоянную диагностику организма", — рассказал Абрамов.