Молина снялся с боя с Липинцом

В ночь с 20 на 21 июля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по профессиональному боксу. Его главным событием станет титульная встреча в полусреднем весе между Китом Турманом и Мэнни Пакьяо. В андеркарде этого боя должен был состояться поединок экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Сергея Липинца с экс-претендентом на титул Джоном Молиной. Однако в день проведения официальной церемонии взвешивания американец снялся с турнира, сообщает BoxingScene. Причиной такого решения стала травма спины, полученная уже на этой неделе.
Тем не менее Липинец всё ещё может выступить на турнире в Лас-Вегасе. Команда россиянина занята активным поиском нового соперника для своего клиента.
Напомним, в минувшей встрече Липинец нокаутировал экс-чемпиона мира Ламонта Питерсона.
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