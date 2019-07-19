Липинец получил нового соперника чуть более чем за сутки до поединка
Сегодня, 19 июля, стало известно, что экс-претендент на титул чемпиона мира, 36-летний Джон Молина снялся с поединка с Сергеем Липинцом. Тем не менее, в команде россиянина не намеревались отказываться от боя и приступили к экстренному поиску нового соперника. В итоге подобрать оппонента Сергею удалось, им стал филиппинский боксёр Жайар Инсон (18-2, 12 КО).
Пока неизвестно, пройдёт ли этот бой по системе PPV, как предполагалось в случае боя с Молиной, но как бы то ни было менеджмент Липинца выразил удовлетворением тем, что вечер бокса для Сергея был спасён, сообщает BoxingScene.
Россиянин выступит на турнире в Лас-Вегасе в ночь с 20 на 21 июля мск. Главным событием шоу станет бой Мэнни Пакьяо с Китом Турманом.
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