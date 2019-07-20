Усик может встретиться с Такамом в андеркарде следующего боя Головкина
Эдди Хирн, промоутер украинского боксёра Александра Усика, в интервью Boxing Social заявил, что его подопечный может дебютировать в супертяжёлом весе в поединке с Карлосом Такамом 14 сентября 2019 года в андеркарде боксёрского турнира, на котором в главном поединке на ринг должен выйти Геннадий Головкин.
По словам Хирна, он хотел бы включить бои Александра Усика и американского боксёра Дэвина Хэйни в андеркард этого турнира.
Александр Усик должен в следующем бою встретится с Карлосом Такамом, а Хэйни должен провести бой за звание обязательного претендента по линии WBC с россиянином Зауром Абдуллаевым. Ещё 25 мая Усик должен был дебютировать в супертяжёлом весе в поединке с Карлосом Такамом. Но из-за травмы руки украинца бой не состоялся.
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