Российский боксёр первого полусреднего веса Максим Дадашев введён в медикаментозную кому, сообщает Washington Post. Врачи приняли такое решение, после проведения операции. Ранее поступала информация, что Дадашев «отдыхает», а также, что медики сумели устранить кровоизлияние и снять отёк. В ходе операции у Максима была удалена часть черепа.

В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл, штат Мэриленд, состоялся вечер профессионального бокса. В его ходе прошёл поединок боксёров первого полусреднего веса Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В одиннадцатом раунде команда Дадашева остановила схватку.



Тем не менее к тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьёзными. После завершения встречи боксёру стало плохо и его экстренно госпитализировали.