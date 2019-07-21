Российский боксёр первого полусреднего веса Максим Дадашев введён в медикаментозную кому, сообщает Washington Post. Врачи приняли такое решение, после проведения операции. Ранее поступала информация, что Дадашев «отдыхает», а также, что медики сумели устранить кровоизлияние и снять отёк. В ходе операции у Максима была удалена часть черепа.
В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл, штат Мэриленд, состоялся вечер профессионального бокса. В его ходе прошёл поединок боксёров первого полусреднего веса Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В одиннадцатом раунде команда Дадашева остановила схватку.
Тем не менее к тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьёзными. После завершения встречи боксёру стало плохо и его экстренно госпитализировали.
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