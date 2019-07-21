Появилось видео, как тренер упрашивает Дадашева остановить бой

В Сети опубликовано видео, на котором видно, как тренер боксёра первого полусреднего веса Максима Дадашева Бадди Макгирт упрашивает подопечного остановить бой.

«Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста? Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же», — говорил Макгирт

Позже тренер обратился к секунданту и переводчику Максима:

«Давай же, ты должен быть с ним честен. На этом всё», — сказал Макгирт. Отметим, что сам Дадашев поначалу не соглашался с тренером и не хотел останавливаться.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Антонио Тарвера в «Твиттере».

В ночь на 20 июля мск в Оксон-Хилл, штат Мэриленд, состоялся вечер профессионального бокса. В его ходе прошёл поединок боксёров первого полусреднего веса Максима Дадашева и Сабриэля Матиаса. Пуэрториканец доминировал на протяжении всей встречи. В одиннадцатом раунде команда Дадашева остановила схватку.



Тем не менее к тому моменту повреждения у Максима оказались слишком серьёзными. После завершения встречи боксёру стало плохо и его экстренно госпитализировали. У Дадашева диагностировали отёк мозга и провели сложную операцию. Пока врачи не дают каких-либо прогнозов.