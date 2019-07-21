Стаховский: с такими гражданами, как Гвоздик, Украина прекратит существование

Сергей Стаховский, являющийся одним из лучших украинских теннисистов последнего десятилетия, отреагировал на интервью чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Александра Гвоздика. Стаховский дал понять, что не разделяет позиции соотечественника по многим политическим вопросам, отметив, что с такими гражданами, как Александр, над Украиной может нависнуть угроза исчезновения как самостоятельного государства.

«С такими гражданами вскоре Украина прекратит существование», — написал Стаховский на своей странице в «Фейсбуке».

В недавнем большом интервью Александр Гвоздик заявил, что Россия не нападала Украину и не стремилась забрать какие-либо территории. Гвоздик также предположил, что военный конфликт на Украине продолжает тлеть из-за политиков, которые таким образом ведут бизнес.