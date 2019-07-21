У Олейника диагностировали два перелома правой ноги

В ночь на 21 июля мск в Сан-Антонио прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 4. В соглавном событии шоу встретились представителя тяжёлого дивизиона Уолт Харрис и Алексей Олейник. Этот поединок не продлился и минуты. Уже на 12-й секунде встречи Харрис нокаутировал соперника. После боя Олейник был госпитализирован. После медобследования стал известно, что у Олейника диагностированы два перелома на правой ноге.
«У Алексея диагностированы два перелома на правой ноге», — приводит слова представителя команды Алексея Олейника ТАСС.
Для 42-летнего Олейника этот поединок стал вторым в 2019 году. В апреле он выступил на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Тогда его бой с Алистаром Оверимом возглавил шоу. Та встреча также завершилась уже в первом раунде. Голландец одержал победу нокаутом.
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