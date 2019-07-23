Умер российский боксёр Максим Дадашев

В США в результате полученных травм в поединке с Сабриэлем Матиасом скончался российский боксёр Максим Дадашев. Ему было 28 лет.
«Максим скончался. Не выдержало сердце», — приводит слова члена команды Дадашева ТАСС.
20 июля в Оксон-Хилле Дадашев провёл поединок с Сабриэлем Матиасом. Россиянин уступал на протяжении всего боя, а в финальных раундах пропустил ряд точных тяжёлых ударов. После 11-го раунда команда Максима остановила встречу. Уже после боя россиянину стало плохо и он был госпитализирован. Дальше ему была проведена экстренная операция, а в последствии боксёр был введён в искусственную кому. Говорилось, что у Максима есть шансы на возвращение к полноценной жизни. Однако все усилия врачей не помогли спасти жизнь Дадшеву. Сегодня его не стало.
На профессиональном ринге Дадашев провёл 14 поединков, в 13 из которых победил.
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