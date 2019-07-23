Лебедев: каждый боксёр, выходя в ринг, может закончить как Дадашев

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Денис Лебедев поделился мыслями о смерти российского боксёра Максима Дадашева, подчеркнув, что от таких трагических инцидентов не застрахован ни один боксёр.

«Я искренне хотел бы выразить соболезнования родителям. Увы, это реальность нашей профессии. Каждый боксёр, выходя в ринг, может закончить как Дадашев. И это суровая правда нашего вида спорта. Просто не все об этом думают. Мой отец, когда отправлял меня на бокс, практически каждый день мне повторял: “Ты должен тренироваться, потому что с этого квадрата ты можешь выйти вперёд ногами». Это не просто слова. Мне отец до сих пор говорит об этом каждый день», — приводит слова Лебедева издание «Говорит Москва».