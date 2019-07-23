Дадашев отказывался сдаваться в роковом бою. Видео обращения тренера

Сегодня, 23 июля, стало известно о смерти российского боксёра Максима Дадашева. Спортсмен скончался в результате травм, полученных 20 июля в бою с Сабриэлем Матиасом.

После его трагической кончины в Сети всё больше обсуждают последнее обращение тренера бойца Бадди Макгирта к подопечному. В перерывах между раундами Бадди призывал Дадашева остановиться, тот до последнего отказывался и намерен был продолжать встречу. В конечном счёте Макгирт принял самостоятельное решение снять своего боксёра с последнего раунда.

«Я остановлю бой, я остановлю. Макс, ты пропускаешь слишком много. Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сделать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком много. Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? Если это сделаю не я, это сделает рефери, пожалуйста. Макс, пожалуйста, давай же», — говорил Макгирт.



Позже тренер обратился к секунданту и переводчику Максима: «Давай же, ты должен быть с ним честен. На этом всё», — сказал Макгирт.

Соответствующее видео можно увидеть на официальной странице обозревателя Ариэля Хельвани в «Твиттере».