Посольство России в США готово помочь в возвращении тела Дадашева на родину

Сегодня, 23 июля, скончался российский боксёр Максим Дадашев. Спортсмен ушёл из жизни, не приходя в сознание в одной из клиник США. Посольство России в США выразило соболезнования в связи с кончиной 28-летнего спортсмена, а также заявило о готовности помочь в возвращении тела Максима в Россию.

«В связи со смертью российского боксёра М.К. Дадашева выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Посольство России в США готово оказать необходимое содействие в его репатриации в Россию», — говорится в заявлении на официальной странице посольства в социальной сети «Фейсбук».

Напомним, последний бой на профессиональном ринге Дадашев провёл 20 июля 2019 года, встретившись с Сабриэлем Матиасом. После завершения встречи Максиму стало плохо и он был госпитализирован. В тот же день россиянина прооперировали в связи с тяжёлой травмой головного мозга, но в конечном счёте старания медиков не увенчались успехом.