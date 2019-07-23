Уткин — о смерти Дадашева: не бойтесь проиграть

Известный российский спортивный блогер и обозреватель Василий Уткин прокомментировал новость о смерти Максима Дадашева.

«Я остановлю бой. Пожалуйста. Пожалуйста, Максим! Пожалуйста. Пожалуйста...» Максим Дадашев умер от отёка мозга в больнице. Это последнее, что он услышал в жизни. Не бойтесь проиграть. Не лайкайте это. Пожалуйста», — написал Уткин на своей официальной странице в «Инстаграме», прикрепив видео, в котором тренер Максима призывает его отказаться от продолжения встречи.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Василия Уткина в «Инстаграме».

Напомним, что до роковой встречи с Сабриэлем Матиасом в пассиве Дадашева не было поражений. Боксёр скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет.