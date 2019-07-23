Уткин — о смерти Дадашева: не бойтесь проиграть
Известный российский спортивный блогер и обозреватель Василий Уткин прокомментировал новость о смерти Максима Дадашева.
«Я остановлю бой. Пожалуйста. Пожалуйста, Максим! Пожалуйста. Пожалуйста...» Максим Дадашев умер от отёка мозга в больнице. Это последнее, что он услышал в жизни. Не бойтесь проиграть. Не лайкайте это. Пожалуйста», — написал Уткин на своей официальной странице в «Инстаграме», прикрепив видео, в котором тренер Максима призывает его отказаться от продолжения встречи.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Василия Уткина в «Инстаграме».
Напомним, что до роковой встречи с Сабриэлем Матиасом в пассиве Дадашева не было поражений. Боксёр скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет.
«Максим терпел до последнего». Умер российский боксёр Дадашев. Ему было 28 лет
Ещё позавчера говорили, что парень имеет все шансы вернуться к нормальной жизни…
- 23 июля 2019
-
22:24
-
22:11
-
21:43
-
21:35
-
21:17
-
21:11
-
20:40
-
20:22
-
20:16
-
20:02
-
19:43
-
19:32
-
19:25
-
19:13
-
18:58
-
18:02
-
17:32
-
16:38
-
15:04
-
13:44
-
11:59
-
11:07
-
10:29
-
00:59
- 22 июля 2019
-
23:54
-
22:24
-
21:46
-
20:57
-
19:41
-
18:41
-
17:33
-
16:10
-
15:21
-
14:17
-
13:37
Партнерский контент