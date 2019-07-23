Валуев — о смерти Дадашева: не надо винить бокс

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал новость о смерти российского боксёра первого полусреднего веса Максима Дадашева. Валуев выразил сожаление в связи со случившемся, вместе с тем призвав не винить в произошедшем бокс.

«Жаль парня. Не вернёшь. Смерть подстерегает в самом неожиданном месте. И не надо здесь винить бокс. Земля пухом, мир и память», — написал Валуев.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Валуева в социальной сети «Инстаграм».

Максим Дадашев скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.