Ковалёв — о смерти Дадашева: эта ужасная новость не укладывается в голове

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал новость о смерти российского боксёра первого полусреднего веса Максима Дадашева, также выразив соболезнования семье умершего.
«Покойся с миром, Максим. Искренние соболезнования родным и близким… У меня в голове не укладывается эта ужасная новость… Берегите себя!» — написал Ковалёв в социальной сети.
Соответствующую новость можно увидеть на официальной странице Сергея Ковалёва в «Инстаграме».
Максим Дадашев скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.
Ранее гибель Дадашева прокомментировали Костя Цзю, Егор Мехонцев, Теренс Кроуфорд, Николай Валуев, Василий Ломаченко и другие.
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