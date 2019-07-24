Усик выразил соболезнования близким Дадашева

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик также прокомментировал смерть российского боксёра Максима Дадашева. Украинец выложил стих неизвестного авторства, а также выразил соболезнования близким умершего.
«Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нет и дня что б я не думал, когда закончу, как дальше жить. Как жить, без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса, я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который бог мне в жизни дал. Соболезнования близким», — написал Усик.
Соответствующий пост можно увидеть на странице украинца в социальной сети «Инстаграм».
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