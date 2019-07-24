Болельщики организовали сбор средств для семьи Дадашева

Неравнодушные фанаты бокса запустили сбор средств для семьи россиянина Максима Дадашева на сайте GoFundMe. Главным организатором стал некий Алекс Матиас. На данный момент было пожертвовано чуть более $ 500 из запланированных $ 20 тыс.



«Сражаясь за свою семью с целью получить «гринкард», чтобы он и его семья могли проживать в США, боксёр Максим Дадашев трагически погиб по причине травмы головного мозга, которую он получил в пятницу.

Давайте объединимся, чтобы продемонстрировать нашу поддержку, благодарность и почтение бойцу и воину, которым был Максимом Дадашевым, и обеспечить столь необходимую помощь для его жены и двухлетнего сына. Все собранные средства будут доставлены жене Максима Елизавете Апушкиной», — сообщается в описании темы.



Напомним, Максим Дадашев скончался вчера, 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.