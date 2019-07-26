Орлов — о смерти Дадашева: спорт должен приносить радость, снимать агрессию

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о смерти российского боксёра Максима Дадашева. Спортсмен скончался в результате травм, полученных во время очередного боя.

«С боксёром Дадашевым произошла трагедия. Боксом нужно заниматься очень аккуратно и под большим наблюдением врачей. И начинать надо не раньше 15-16 лет. Каждый удар в голову — сотрясение мозга. А этот MMA, и его ещё транслируют по телевидению. Я уже не раз говорил, что всё это рождает ген агрессии в обществе.

Собачьи, петушиные бои — всё это запрещено в мире, а здесь людям разрешают друг друга бить. У них есть правила, но если бьют ногой и рукой, то что это за вид спорта такой? Это только бизнес, а человек уже никого не волнует.

Поэтому я с сочувствием отношусь ко всем родственникам и близким Дадашева. Жалко парня. Всё-таки спорт должен приносить радость, снимать агрессию», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы» в Санкт-Петербурге.