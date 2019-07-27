Ковалёв отказался от боя с Альваресом, чтобы не срывать выступление в Челябинске

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв признался, что отказался от предложения команды чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса провести бой в ближайшее время. По словам россиянина, главная причина этого — нежелание срывать выступление в родном Челябинске, где он должен провести поединок 24 августа.
«Совсем скоро друзья на Родине, в родном для меня городе, пройдёт моя обязательная защита принадлежащего мне титула чемпиона мира по версии WBO. Пару дней назад команда мексиканского чемпиона Сауля Альвареса, вернулась к столу переговоров к нам с очень жирным предложением, провести бой со мной за мой титул WBO в полутяжёлом весе.
Я лично отказался от этого заманчивого предложения, так как не могу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда. Для себя решил так, раз Канело так сильно хочет со мной боксировать, то подождёт, молодой ещё, время есть. А я пока закончу начатое дело, в котором хочется порадовать вас таким большим боем в нашем родном Че. Я хочу вас всех поблагодарить за активность, которую вы проявляете к этому бою, что все места на арене «Трактор» почти уже распроданы", — написал Ковалёв.
Соответствующее сообщение можно увидеть на странице Сергея Ковалёва в социальной сети «Инстаграм».
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