Дж. Дэвис досрочно победил Нуньеса, Гамбоа нокаутировал Мартинеса

В Балтиморе (штат Мэриленд, США) завершился турнир по профессиональному боксу. Главным его событием стала титульная встреча между чемпионом мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе (до 59 кг) Джэрвонтой Дэвисом и Рикардо Нуньесом.

Дэвис сразу же начал прессинговать соперника, отметившись несколькими точными атаками уже в первом раунде. Во второй трёхминутке претендент попробовал ввязаться с Дэвисом в открытое противостояние, за что сразу же поплатился. Джервонта потряс Нуньеса тяжелейшим хуком, после чего бросился на добивание, заставив рефери остановить встречу.

В соглавном событии вечера встретились экс-чемпионы мира Юриоркис Гамбоа и Роман Мартинес. Гамбоа легко справился с пуэрториканцем. После двух нокдаунов во втором раунде Мартинес не смог продолжить встречу.