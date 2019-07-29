Кузьмин встретится с Хантером в сентябре в США
Российский супертяжеловес Сергей Кузьмин проведёт свой следующий поединок против американского боксёра Майкла Хантера, сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов. Ранее сообщалось, что, помимо Кузьмина, в сентябре свой следующий бой проведёт другой российский боксёр — Дмитрий Бивол.
«Следующий бой Кузьмина планируется в сентябре в США против Майкла Хантера», — приводит слова Вадима Корнилова ТАСС.
Кузьмин владеет интерконтинентальным титулом чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе. В его активе 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Один бой россиянина признан несостоявшимся.
Майкл Хантер в своей карьере провёл 18 поединков, в которых одержал 17 побед и один раз потерпел поражение. 12 боёв Хантер выиграл досрочно.
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