Аргентинский боксёр, скончавшийся после боя, проигнорировал требования врачей

Аргентинский боксёр Уго Сантильян, скончавшийся после боя с уругвайцем Эдуардо Абреу, вышел на ринг вопреки запрету врачей, сообщает Boxeo Mundial.

Аргентинский спортсмен не должен был выходить на ринг, так как в отношении него действовала дисквалификация по медицинским показаниям, которая была наложена в Германии. 15 июня Сантильян провёл бой с Артёмом Арутюняном.

Медики посчитали, что аргентинец должен был не участвовать в боях в течение 45 дней, так как он пропустил слишком большое количество ударов в голову. Но Уго всё равно провёл бой, который для него стал последним.

23-летний аргентинец скончался из-за отёка мозга. Его поединок с Абреу проходил в один день с боем россиянина Максима Дадашева, который скончался от аналогичных травм через несколько дней.