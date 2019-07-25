Ещё один боксёр скончался от травм, полученных во время боя
Аргентинский боксёр Уго Сантильян скончался в возрасте 23 лет от травм, полученных в поединке с уругвайским спортсменом Эдуардо Хавьером Абреу. Об этом сообщила пресс-служба WBC в «Твиттере».
Поединок Уго Сантильяна и Эдуардо Хавьера Абреу прошёл в субботу, 20 июля в Аргентине. Бой завершился ничейным исходом по итогам десяти раундов.
«Покойся с миром, Уго Сантильян. Боксёр скончался от травм, полученных в субботу во время боя. Мы вместе с семьёй Уго в их скорби и выражаем нашу поддержку», — гласит сообщение пресс-службы WBC в «Твиттере».
На счету Сантильяна было 27 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал 19 побед и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка завершились вничью.
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