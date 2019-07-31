Коробов хочет получить бой с Джейкобсом

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Матвей Коробов признался, что хотел бы получить поединок с экс-чемпионом мира по версии IBF Дэниелом Джейкобсом. Вместе с тем россиянин убеждён, что Дэниел будет избегать этого боя всеми силами.
«Джейкобс знает, что не сумеет меня победить. Он избегал со мной боя в профессионалах всеми силами, потому что знал, что я буду доминировать, как это было в нашем бою в любителях. Стиль Джейкобса никогда не менялся. Я готов биться с ним в среднем весе или во втором среднем весе. Для меня это не проблема, знаю, что завоюю победу.
Джейкобс знает, что после Головкина и Альвареса я являюсь для него самым сложным соперником. Запомните, Дэниел увидит эту историю и даже не подумает о встрече со мной, потому как прежде он уже делил со мной ринг. Эта история такая же, как с Чарло. Никто не хочет драться со мной во второй раз. Одного раза бывает достаточно", — приводит слова россиянина BoxingScene.
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