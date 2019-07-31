Шлеменко: нас и нашу природу уничтожают намеренно

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в очередной раз высказался о проблеме масштабных лесных пожаров, охвативших большие территории в Сибири.
«Хотелось высказаться по поводу проблемы, которая постигла нашу страну. Все наши проблемы связаны с геноцидом и экоцидом. Сейчас пришла страшная беда — пожары в Красноярском крае. Даже в городе Омске мы ощущали на себе это, представьте, как далеко. У нас был смог и стоял дым несколько дней. Это огромная трагедия, которая убивает наши леса, природу, лёгкие нашей страны — Сибири.
Нас остаётся немного. Но есть те, кто делает, чтобы нас было еще меньше. Чтобы мы умирали и ничего не оставляли, кроме земли. Все прекрасно знают, что леса жгут. Из года в год. Самое обидное, что те, кто должен тушить, говорят, что это нерентабельно. То есть денег на тушение нашей природы нет. Нас уничтожают намеренно, нашу природу, наших детей. Мы должны объединиться и дать отпор этому врагу. Иначе нас не будет. Давайте задумываться, набирать силы, воспитывать наших детей правильно, и мы отстоим и сохраним нашу Родину для следующих поколений. Но дальше так продолжаться не может», — сказал Шлеменко в видео, размещённом на его официальной странице в «Инстаграме».
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