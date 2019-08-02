Головкин может провести с Деревянченко бой за титул чемпиона IBF

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин может встретиться с украинцем Сергеем Деревянченко. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF, сообщает BoxingScene.

По данным источника, стороны ведут переговоры о проведении поединка. В качестве возможной даты называется 5 октября.

Накануне стало известно, что мексиканец Сауль Альварес освободил чемпионский титул, не сумев договориться о бое с Деревянченко. Теперь украинец обязан выйти на ринг с боксёром, который занимает следующую позицию в рейтинге, то есть с Головкиным.

Представители Альвареса раскритиковали руководство IBF и команду Деревянченко. Промоутер мексиканца Оскар де ла Хойа заявил, что украинскому боксёру были предложены достойные условия, но он отказался от них.