Тинчурина — о победе на ЧМ: взрыв эмоций у меня произошёл только на награждении

Чемпионка мира по тайскому боксу в весе до 54 кг Альмира Тинчурина поделилась эмоциями от первой большой победы в карьере и рассказала о поединке, которого больше всего опасалась.

«В первый момент я даже не поняла, что произошло. У меня эмоций не было, когда вышла из ринга и пошла переодеваться. Осознала всё только на награждении. Там у меня произошёл взрыв эмоций. Я начала плакать от радости и счастья, от того, что столько времени и труда мы с тренером потратили не зря. Перед финалом я сильно не волновалась, спала очень хорошо. Волнение было исключительно здоровым.

Гораздо больше беспокойства было перед полуфинальным поединком, в котором мне предстояло боксировать с левшой, но оказалось, что этой сопернице мне было интереснее всего противостоять. Таиланд произвёл на меня огромное впечатление, особенно понравилась погода. Там всегда тепло, даже после того, как пройдёт дождь, и ночью. Соревнования также были организованы на высшем уровне и принесли мне кучу эмоций и радости», — сказала спортсменка.