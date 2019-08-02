Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Источник: Головкин и Деревянченко проведут бой в Нью-Йорке

Источник: Головкин и Деревянченко проведут бой в Нью-Йорке
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бой за вакантный титул IBF между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко пройдёт в Нью-Йорке (США), утверждает инсайдер Майк Коппинджер.

По данным источника, соперники встретятся 5 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Транслировать бой будет стриминговая платформа DAZN.

Накануне стало известно, что мексиканец Сауль Альварес освободил чемпионский титул, не сумев договориться о бое с Деревянченко. Теперь украинец обязан выйти на ринг с боксёром, который занимает следующую позицию в рейтинге, то есть, с Головкиным.

Промоутер Сауля Альвареса, Оскар де ла Хойа, уже назвал решение IBF оскорблением бокса. Также промоутер заявил, что представители Альвареса предлагали Деревянченко достойные условия, но украинец их не принял.

Головкин может провести с Деревянченко бой за титул чемпиона IBF
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент