Источник: Головкин и Деревянченко проведут бой в Нью-Йорке

Бой за вакантный титул IBF между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко пройдёт в Нью-Йорке (США), утверждает инсайдер Майк Коппинджер.
По данным источника, соперники встретятся 5 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Транслировать бой будет стриминговая платформа DAZN.
Накануне стало известно, что мексиканец Сауль Альварес освободил чемпионский титул, не сумев договориться о бое с Деревянченко. Теперь украинец обязан выйти на ринг с боксёром, который занимает следующую позицию в рейтинге, то есть, с Головкиным.
Промоутер Сауля Альвареса, Оскар де ла Хойа, уже назвал решение IBF оскорблением бокса. Также промоутер заявил, что представители Альвареса предлагали Деревянченко достойные условия, но украинец их не принял.
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