Нурмагомедов продлил контракт с менеджером на пять лет
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов продлил контракт с менеджером Али Абдель-Азизом, сообщает Yahoo Sports. Новое соглашение россиянина с менеджером рассчитано на пять лет.
Нурмагомедов работает с руководителем менеджерской компании Dominance MMA Али Абдель-Азизом с 2014 года. За это время Нурмагомедов завоевал чемпионский титул организации и провёл успешную его защиту в октябре 2018 года в поединке с непримиримым соперником Конором Макгрегором, победив ирландского экс-чемпиона в двух весовых категориях удушающим приёмом.
Следующий поединок Нурмагомедов проведёт 7 сентября 2019 года с временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье. Встреча состоится в Абу-Даби на турнире UFC 242.
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