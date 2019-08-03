Сайборг — о рассечении, полученном в бою со Спенсер: я могу видеть свой череп!

Бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг Жустину показала раны, полученные в бою с канадской спортсменкой Фелисией Спенсер на турнире UFC 240 в Канаде. Фотография рассечения на лбу бразильянки появилась в «инстаграме» Крис Сайборг.

«Я могу видеть свой череп после боя на UFC 240! Угадайте, сколько швов мне наложили», — написала Сайборг.

Посмотреть фото можно в официальном «инстаграме» Крис Сайборг.



Поединок Крис Сайборг и Фелисии Спенсер продлился все три раунда и закончился победой бывшей чемпионки решением судей. Судя по всему, этот поединок был последним для Сайборг в UFC — 2 августа президент UFC Дэна Уайт после продолжительного конфликта объявил о решении не продолжать сотрудничество с экс-чемпионкой организации в полулёгком весе Крис Сайборг. Президент промоушена возмущён высказываниями Сайборг, обвинившей его в травле и вранье.