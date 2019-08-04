Сен-Пьер исключил возможность боя с Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер дал понять, что не будет возобновлять карьеру ради боя с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Когда уходил из спорта, я очень хотел встречи с Хабибом, но тогда у UFC были другие планы на него. А сейчас я уже перевернул эту страницу. Я не могу ждать постоянно. У меня уже другие планы на жизнь. У меня семья. Быть лучшим бойцом в мире — уже не мой приоритет. Теперь это семья, друзья, участие в других проектах и важных вещах. Семья — главный приоритет, семья и здоровье.
Что будет если мне предложат бой с Хабибом? Я всегда тренируюсь и нахожусь в хорошей форме. Но бои — уже та глава жизни, которую я закрыл", — сказал канадец в интервью, размещённом на официальной странице обозревателя Аарона Бронстетера в «Твиттере».
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