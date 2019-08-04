Паскаль: во время боя с Брауном слышал свою дочь, это мотивировало меня

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Жан Паскаль прокомментировал победу над Маркусом Брауном, благодаря которой ему и удалось завоевать временный пояс.

«Я отправлял его в нокдаун трижды. Это был близкий бой, но верю, что победил я. Слышал крики дочери, она была в рингсайде. Это мотивировало меня. Весь вечер она кричала моё имя.

Эпизод, когда мы столкнулись с Брауном головами? Это бокс, такое бывает. Как бы то ни было, я выиграл тот раунд. Сейчас поеду домой, а потом поговорю со своей командой и мы решим, что делать дальше. У Канады есть Дрэйк, «Торонто Рэпторс» и теперь мой пояс", — приводит слова Паскаля ESPN.

Добавим, по статистике ударов Паскаль серьёзно проигрывал Брауну. Бой был остановлен в восьмом раунде. К тому моменту на карточках судей в счёте вёл канадец, ему и присудили победу.