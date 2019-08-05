Бывший чемпион UFC назвал переход в промоушен ONE «глотком свежего воздуха»

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон, перешедший в промоушен The ONE, признался, что не жалеет о смене организации. В One он дебютировал в марте в Гран-при и одержал победу над Юа Вакаматсу. Теперь в полуфинале турнира Джонсон решением судей нанёс поражение Тацумитсу Ваде.
«Выступление в One — глоток свежего воздуха. Я в Сингапуре, просто привыкаю и адаптируюсь к другому часовому поясу. Мне не приходится думать о раскрутке боя. В One происходят очень важные события, способствующие развитию киберспорта. Впереди у нас важное мероприятие, но я не могу назвать детали. Буду участвовать в этом. Мы создаём классный контент для зрителей и игроков», — цитирует Джонсона LowKick MMA.
В One, в отличие от UFC, практически не бывает трештока. Именно эту особенность организации Джонсон назвал одним из главных преимуществ.
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