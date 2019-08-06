Макгрегор возглавил рейтинг самых частоупоминаемых в соцсетях бойцов ММА

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор остаётся самым популярным бойцом ММА, несмотря на то, что не выходил на ринг с октября прошлого года, утверждает The Forbes.

По данным источника, Макгрегор является единственным представителем ММА и бокса, попавшим в топ-5 по числу упоминаний в социальных сетях. Первые четыре строчки заняли звёздные футболисты — Криаштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар и Киллиан Мбаппе.

Макгрегора упоминают 159,7 млн раз. Он почти в полтора раза опережает российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (111,1 млн упоминаний). В первую пятёрку среди бойцов ММА и боксёров также вошли Энтони Джошуа (41,6 млн), Флойд Мейвезер-младший (31,4 млн), Сауль Альварес (26 млн).