Биспинг: Макгрегор молится, что Порье победит Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор будет болеть за Дастина Порье в титульном поединке с Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой состоится на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября.

«Скорее всего, Макгрегор надеется и молится, что Порье победит Хабиба. Если это произойдёт, то Макгрегору будет легче, ведь все помнят, как он победил Порье.

Тогда Макгрегор одержал очень лёгкую победу. Если Порье победит Нурмагомедова, у Конора будет возможность сделать лёгкий матч-реванш за чемпионский титул», — сказал Биспинг в своём YouTube-аккаунте.

В октябре 2018 года Макгрегор уступил Нурмагомедову в четвёртом раунде. С тех пор ни один из бойцов ещё не провёл ни одного боя.