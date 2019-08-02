Биспинг: Макгрегор молится, что Порье победит Нурмагомедова
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг считает, что бывший чемпион организации ирландец Конор Макгрегор будет болеть за Дастина Порье в титульном поединке с Хабибом Нурмагомедовым. Этот бой состоится на турнире UFC в Абу-Даби 7 сентября.
«Скорее всего, Макгрегор надеется и молится, что Порье победит Хабиба. Если это произойдёт, то Макгрегору будет легче, ведь все помнят, как он победил Порье.
Тогда Макгрегор одержал очень лёгкую победу. Если Порье победит Нурмагомедова, у Конора будет возможность сделать лёгкий матч-реванш за чемпионский титул», — сказал Биспинг в своём YouTube-аккаунте.
В октябре 2018 года Макгрегор уступил Нурмагомедову в четвёртом раунде. С тех пор ни один из бойцов ещё не провёл ни одного боя.
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