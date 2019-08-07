Виталий Кличко планирует вновь баллотироваться в мэры Киева

Мэр Киева, бывший боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, чемпион мира по версиям WBO, WBC и журнала The Ring Виталий Кличко планирует вновь баллотироваться в мэры столицы Украины.



«Да, я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться не в моих принципах», — приводит слова Кличко LB.



Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в личном разговоре с Кличко заявил о намерениях разделить полномочия мэра столицы и главы КГГА. Кличко совмещает эти должности с конца июня 2014 года. Сообщается, что Зеленский планирует сместить Кличко с постов мэра Киева и главы городской администрации из-за претензий к нему, связанных с тарифами на выдачу разрешений на строительство.